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Еврокомиссия вложит в приграничное сотрудничество с Украиной €365 млн

Финансирование направлено на улучшение инфраструктуры приграничных регионов

Еврокомиссия подписала соглашение с Киевом о финансировании совместных операционных программ приграничного сотрудничества, общая сумма выделенных ЕС средств превышает €365 млн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

В документе речь идет о финансировании программ «Украина - Румыния», «Украина - Венгрия - Словакия - Румыния», «Украина - Польша - Беларусь», «Бассейн Черного моря».

«Общий бюджет, который ЕС выделяет на финансирование четырех программ, составит более 365 миллионов евро», — передает «РИА Новости» сообщение украинского правительства.

Финансирования программ направлено на улучшение инфраструктуры приграничных регионов, обеспечение безопасности и охраны правопорядка, а также на поддержку предпринимательства и развития местной культуры.

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Еврокомиссия вложит в приграничное сотрудничество с Украиной €365 млн

Финансирование направлено на улучшение инфраструктуры приграничных регионов

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