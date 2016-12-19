Еврокомиссия вложит в приграничное сотрудничество с Украиной €365 млн

Еврокомиссия подписала соглашение с Киевом о финансировании совместных операционных программ приграничного сотрудничества, общая сумма выделенных ЕС средств превышает €365 млн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.



В документе речь идет о финансировании программ «Украина - Румыния», «Украина - Венгрия - Словакия - Румыния», «Украина - Польша - Беларусь», «Бассейн Черного моря».

«Общий бюджет, который ЕС выделяет на финансирование четырех программ, составит более 365 миллионов евро», — передает «РИА Новости» сообщение украинского правительства.

Финансирования программ направлено на улучшение инфраструктуры приграничных регионов, обеспечение безопасности и охраны правопорядка, а также на поддержку предпринимательства и развития местной культуры.