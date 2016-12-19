Наташа Королева оспорит решение СБУ о запрете въезда ей на Украину

Известная российская певица Наталия Порывай, более известная как Наташа Королева, подала иск в киевский суд с требованием отменить решение Службы безопасности Украины (СБУ) о запрете въезда ей на Украину на пять лет.



Об этом сообщают «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу окружного административного суда города Киева.

Иск был принят к рассмотрению, первое судебное заседание назначено на 16 марта 2017 года.



Напомним, 12 октября СБУ приняла решение о запрете въезда Наташи Королевой в страну.



Лидер украинской партии «Братство» (запрещена в России) Дмитрий Корчинский выложил на своей странице в Facebook копию ответа СБУ на депутатский запрос своей жены — депутата Верховной рады Украины Оксаны Корчинской, в котором говорится, что спецслужба запретила Королевой въезд на Украину.



Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила подлинность документа.



Концерт Наташи Королевой должен был пройти в Киеве 14 декабря.

Наталия Порывай родилась в Киеве в 1973 году.

