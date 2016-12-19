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Медведев наградил представителей органов власти

Благодарность президента получили министр финансов Антон Силуанов и министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев наградил работников федеральных органов исполнительной власти. Награды в числе прочих получили министр финансов Антон Силуанов и министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

Замруководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимиру Григорьеву и первому замминистра промышленности и торговли Глебу Никитину вручен орден Почета.

Начальник управления ФАС Леся Давыдова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

Благодарностью президента отмечены глава Минкомсвязи Николай Никифоров, глава Минфина Антон Силуанов, статс-секретарь – замминистра энергетики Юрий Сентюрин, первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов, директор коммерческой дирекции «Первого канала» Петр Шепин и др., передает ТАСС.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Медведев наградил представителей органов власти

Благодарность президента получили министр финансов Антон Силуанов и министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров

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