Работа пошла

«Газпром» активизировал работы по проекту «Турецкий поток» после его недавнего утверждения Анкарой. 2 декабря парламент Турции ратифицировал соглашение с Россией по строительству газопровода, а уже через три дня соответствующий закон подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 16 декабря законопроект о ратификации соглашения между Россией и Турцией по «Турецкому потоку» одобрило и правительство России.

Известно, что та часть газовой магистрали на территории Турции, которая предназначена для турецкого рынка, будет строиться турецкой госкомпанией Botas, а наземная инфраструктура для транзита газа в Европу (до границы с Грецией) ―— совместным российско-турецким предприятием.

Зафиксирован прорыв и по морскому участку трубы. 8 декабря в Амстердаме дочернее предприятие «Газпрома» South Stream Transport B.V. подписало контракт со швейцарской компанией Allseas Group S.A. на строительство первой нитки морского участка газопровода «Турецкий поток» с опционом на укладку второй нитки.

Согласно контракту, Allseas должна уложить по морскому дну более 900 км трубы, для чего подрядчик планирует задействовать новое спецсудно Pioneering Spirit. Allseas приступит к укладке первой нитки во втором полугодии 2017 года.

Предварительные параметры проекта «Турецкий поток» —― это две ветки мощностью более 16 млрд кубометров каждая, причем одна нить — исключительно под нужды Турции, вторая — транзитная, до греческой границы. Газ по первой ветке планируется пустить до конца 2019 года, по второй срок будет зависеть от европейцев, готовы ли они синхронизировать стройки, чтобы соединить подводы на хабе с локацией на турецко-греческой границе.

В этом контексте важна реакция ключевых европейских потребителей. В начале декабря Италия объявила, что заинтересована в переносе пункта сдачи российского газа на юг страны в связи с планами России по строительству «Турецкого потока». Как пояснил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, на встрече с главой итальянской Eni Клаудио Дескальци в начале декабря обсуждался газопровод Poseidon, который может быть проложен от границы Греции и Турции до юга Италии — как продолжение второй нитки газопровода «Турецкий поток». Первая, как известно, предназначена для покрытия нужд Турции. «Итальянские партнеры подтверждают интерес к сотрудничеству с «Газпромом», а именно по поставкам газа через Черное море по новым транспортным коридорам», — подчеркнул руководитель российского концерна.

Таким образом, можно констатировать, что в принципе Рим продемонстрировал свои трезвые предпочтения в энергополитике. «Турецкий поток» для Eni — перспективная стройка. Постепенно к такому выводу придет и Еврокомиссия ―— политические доводы в поддержку транзитной системы Украины в конечном счете уступят коммерческим соображениям и здравому смыслу. Тем более что теперь, с приходом Дональда Трампа в Овальный кабинет, Вашингтон скорее всего снизит генерацию методик для Брюсселя, цель которых —―торможение и развал российских энерготранспортных проектов в Старом Свете.

В целом визирование Анкарой разрешительной документация по «Турецкому потоку» логично связать как с растущим там спросом на газ, так и с успехами «Газпрома» на севере —― по «Северному потоку-2»: официально российский концерн не меняет планов запуска проекта и ведет по нему динамичную работу. Дальнейшие же проволочки с утверждением российской стройки грозили Анкаре как минимум новым усечением параметров Трансчерноморской магистрали ―— к примеру, транзитная ветка «Турецкого потока» вполне могла «переехать» на Балтику, как это уже произошло с двумя линиями. Как известно, «Турецкий поток» — преемник «Южного потока», закрытого из-за итоговой контрпозиции Болгарии по отношению к «Газпрому». Проект «Южный поток» предполагал реализацию сразу четырех веток мощностью по 16,25 млрд кубометров в год каждая.

Новость о принятом Анкарой законе по «Турецкому потоку» вызвала бурную реакцию на Украине: теперь «Нафтогаз» заявил, что не видит смысла модернизировать свою газотранспортную систему (ГТСУ). Пока это касается компрессорных систем для прокачки газа в Турцию. Однако в Брюсселе это заявление расценили как сигнал к тому, что Киев уже не стремится поддерживать ГТСУ в целом. Выходит, что Украина понимает: при планируемом запуске в 2019 году российских обходов ―— «Северного потока-2» и «Турецкого потока» — стратегические инвестиции в ее газотранспортную инфраструктуру не имеют смысла. Релиз «Нафтогаза» может убедить Брюссель в том, что дни транзитного статуса Украины сочтены и что российские магистральные обходы Незалежной по доставке газа в ЕС — неизбежный сценарий.

Еврокомиссии уже тревожно: газовые переговоры в формате РФ — Украина — ЕС, состоявшиеся 9 декабря в Брюсселе, не принесли должного результата. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев уведомил по итогам встречи, что главного достичь не удалось —― дополнительное соглашение к контракту между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» на трехсторонних переговорах с участием Еврокомиссии так и не было подписано.

Тем не менее свою посредническую миссию ЕК может считать выполненной. Теперь уже нет нужды снова собирать «треугольник» — в принципе поле для возобновления прямых контактов «Газпрома» с «Нафтогазом» подготовлено. Все упирается в предоплатный транш Киева, который до сих пор не предъявил четких финансовых гарантий от ЕС.

Более того, украинская сторона, похоже, выбирает сценарий саботажа — с усилением морозов от «Нафтогаза» слышны только заявления о якобы заинтересованности Москвы в газовом кризисе. А это не что иное, как подготовка Киевом почвы для воровства транзитного топлива.

Успокаивает одно, что через пару сезонов подобные переговорные раунды будут уже не нужны — до конца 2019 года «Газпром» намерен организовать поставки в Европу углеводородного сырья исключительно по маршрутам в обход Украины.

Автор — руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности