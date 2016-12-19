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Бездомным жителям Нижнего Тагила окажут помощь во время морозов

В морозные дни на улицах города будут дежурить наряды полиции

Полицейские во время очередных морозов в Нижнем Тагиле уделят особое внимание бездомным жителям, для которых наступившие холода могут представлять угрозу. Об этом сообщили в пресс-службе в пресс-службе ММУ МВД России «Нижнетагильское».

«Руководство ММУ МВД «Нижнетагильское» ориентировало дежурящие в морозные дни наряды полиции на оказание необходимой помощи гражданам. Особое внимание рекомендовано уделить людям на улице и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации», — приводит заявление пресс-службы TagilCity.ru.

Ранее из-за наступивших в регионе холодов более 20 жителей Нижнего Тагила обратились к медикам за помощью с обморожениями.

Согласно прогнозам синоптиков, температура в городе на предстоящей неделе опустится до отметки 40 градусов со знаком минус.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Бездомным жителям Нижнего Тагила окажут помощь во время морозов

В морозные дни на улицах города будут дежурить наряды полиции

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