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Большая часть молодежи Северо-Запада России не хочет жить в регионе

Об этом говорят данные социологических исследований

От четверти до трети молодых жителей больших городов Северо-Запада России хотят жить в другом месте, в малых городах такое желание высказали почти половина респондентов. Итоги социологических опросов среди молодежи привел полномочный представитель президента РФ на Северо-Западе Николай Цуканов.

При этом три четверти учеников выпускных классов планируют перебраться в областные центры и две столицы и лишь 4% четко намерены остаться на малой родине.

Основными проблемами региона юноши и девушки называют сложность трудоустройства по профессии, отсутствие перспектив в приобретении жилья и трудности в получении качественного образования, сообщает News29.ru.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Большая часть молодежи Северо-Запада России не хочет жить в регионе

Об этом говорят данные социологических исследований

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