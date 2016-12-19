Большая часть молодежи Северо-Запада России не хочет жить в регионе

От четверти до трети молодых жителей больших городов Северо-Запада России хотят жить в другом месте, в малых городах такое желание высказали почти половина респондентов. Итоги социологических опросов среди молодежи привел полномочный представитель президента РФ на Северо-Западе Николай Цуканов.

При этом три четверти учеников выпускных классов планируют перебраться в областные центры и две столицы и лишь 4% четко намерены остаться на малой родине.

Основными проблемами региона юноши и девушки называют сложность трудоустройства по профессии, отсутствие перспектив в приобретении жилья и трудности в получении качественного образования, сообщает News29.ru.