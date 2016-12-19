Организаторы боя Поветкина вернут деньги за неиспользованные билеты

Организаторы поединка между боксерами Александром Поветкиным и французом Жоанном Дюопа пообещали вернуть деньги за билеты зрителям, которые не поехали на мероприятие из-за замены соперника российского спортсмена.



Об этом сообщил исполнительный директор «РМК Боксинг промоушнз» Алексей Титов.

«Люди, которые не приехали на мероприятие из-за смены соперника Александра Поветкина, могут обращаться в кассы и сдавать билеты, с этим нет проблем», — приводит ТАСС слова представитель промоутерской компании.

Перед боем Александра Поветкина с канадским боксером Бермейном Стиверном за звание «временного» чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (ВБС) в супертяжелом весе руководство организации сообщило, что в допинг-пробе россиянина было обнаружено запрещенное вещество остарин.

После этого Бермейн Стиверн отказался от поединка, вместо него Александр Поветкин вышел на ринг с французом Жоанном Дюопа.