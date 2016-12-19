Британец 1915 года рождения приговорен судом к 13 годам тюрьмы

Королевский суд Бирмингема приговорил 101-летнего Ральфа Кларка, бывшего водителя грузовика, к 13 годам тюремного заключения, за сексуальное насилие над несовершеннолетними.



Как сообщает телеканал Sky News, преступления были совершены в 1970-х и 1980-х годах. Жертвами мужчины стали две несовершеннолетние сестры, а также их несовершеннолетний брат.



Кроме того, бывший водитель грузовика признал себя виновным в девяти случаях домогательств к несовершеннолетним из 21 эпизода, который приписывает ему следствие.

Многим жертвам насильника на сегодняшний день более 45 лет. Утверждается, что они опознали преступника в 2015 году, увидев пост в Facebook, где Кларка поздравляли со столетним юбилеем. После этого они обратились в полицию.



Предполагается, что 101-летний Ральф Кларк является самым пожилым подсудимым в истории британского правосудия.

