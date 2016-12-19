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Житель Пензы получил всероссийскую премию «Папа года-2016»

Он стал победителем в номинации «Лучший отец — общественный деятель»

В Москве прошла церемония награждения лауреатов III всероссийской премии «Папа года-2016». Конкурс был разделен на три номинации: «Лучший семьянин», «Лучший отец — общественный деятель», «Лучшая организация».

Премию дают людям и организациям за заслуги в области ответственного отцовства и социальной деятельности отцов. В этом году на участие в конкурсе было подано более 1,5 тыс. заявок из 86 регионов РФ.

Победителем в номинации «Лучший отец — общественный деятель» стал пензенец. В этой номинации участвуют мужчины, причастные к формированию инфраструктуры для развития детей или детского досуга.

Сергей Чернов — общественный деятель в сфере развития и популяризации детского технического творчества, руководитель ЦМИТ «От идеи до модели», директор АНО «Федерация детского технического творчества», сообщает ИА «Пенза-пресс».

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Житель Пензы получил всероссийскую премию «Папа года-2016»

Он стал победителем в номинации «Лучший отец — общественный деятель»

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