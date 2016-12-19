Путин получил материалы о нарушениях на прошедших выборах в Госдуму

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова передала главе государства Владимиру Путину материалы, касающиеся нарушений на выборах в Госдуму, прошедших в сентябре. Памфилова подчеркнула, что ни один нарушитель не должен избежать ответственности.

«Что касается прошедшей кампании, очень важно, чтобы никто из нарушителей не ушел от наказания, для того чтобы почистить площадку для будущих выборов. И мы постарались выявить практически все нарушения, которые были. И самое главное — обеспечить неотвратимость наказания, чтобы впредь никому неповадно было», — заявила глава ЦИК, цитирует ТАСС.

Ранее партия «Яблоко» обратилась в Верховный суд РФ с требованием отменить результаты выборов из-за нарушений. Как сообщили в партии, допущенные нарушения «не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей».

Суд итоги отменить отказался.