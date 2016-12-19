Более 4,6 тыс. человек попадут под массовые сокращения в Красноярске

В Красноярском крае 406 предприятий объявили о сокращении работников. По данным регионального агентства труда и занятости населения, массовых увольнений не ожидается.

До конца 2016 года и в I квартале 2017 года организации планируют сократить более 4,6 тыс. человек. При этом данный показатель меньше, чем в 2015 году. Тогда было сокращено более 6,5 тыс. человек на 448 предприятиях.

Как сообщает Сибирское агентство новостей, в основном, под сокращения попадут работники бюджетных организаций, предприятий сферы ЖКХ и транспортных организаций.



В 60% предприятий запланировано проходит преобразование. После этой процедуры работников трудоустроят во вновь созданные организации.