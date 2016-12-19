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В Приморском океанариуме поселятся экзотические медузы из Тайваня

Теперь там будут жить «ушастые» медузы — аурелии

Партию медуз доставили в Приморский океанариум на острове Русский во Владивостоке с острова Тайвань. Об этом сообщили в пресс-службе океанариума.

«На этот раз прибыли аурелии. Медузы этого рода заходят в омывающие Приморье воды, но прошедшим летом их практически не было. До этого с Тайваня привозили катостилусов — медуз с похожей на бархат поверхностью», — уточнили в учреждении.

Специалисты Приморского океанариума также выращивают собственную коллекцию медуз. В размещенных в зале для медуз аквариумах соблюдаются все условия для их содержания. Сейчас в учреждении живут кассиопеи, крестовики, катостилусы и аурелии. К весне появятся цианеи, отмечает РИА PrimaMedia.

Ранее океанариум заселили тропическими обитателями: хирургами-единорогами, попугаями, яванскими бычерылами, орляковыми скатами и рыбами нари-нари. Океанариум начнет работать во вторник, 20 декабря. 

Напомним, учреждение было закрыто 7 ноября после гибели морских животных. Детеныш сивуча был обнаружен в ночь на 21 октября с насильственными повреждениями, а дельфины лежали на дне бассейна без признаков жизни. По факту гибели сивуча и двух белобоких дельфинов завели уголовное дело, расследование продолжается.

Скандалы в океанариуме спровоцировали появление нескольких петиций с требованиями наказать виновных в гибели животных в Приморском океанариуме и закрыть океанариум. Обстоятельства гибели животных до сих пор не выяснены. За три года, по данным местных СМИ, в Приморском океанариуме погибло как минимум 14 морских животных.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

В Приморском океанариуме поселятся экзотические медузы из Тайваня

Теперь там будут жить «ушастые» медузы — аурелии

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