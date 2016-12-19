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В Ульяновске из-за морозов отменяют занятия в школах

В области ожидается похолодание до минус 28 градусов

По данным Ульяновского гидрометеоцентра, ночью и утром во вторник, 20 декабря, в Ульяновской области ожидается до 28 градусов мороза.

В связи с этим прогнозом региональное министерство образования и науки рекомендует руководителям общеобразовательных организаций отменить учебные занятия для учащихся 1–7 классов. Такие меры вводятся в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья детей.

Окончательное решение школы должны принимать в зависимости от погодных условий в конкретном населенном пункте, сообщает 1ul.ru.

Как ранее писали «Известия», в начале декабря в 94 школах Ульяновской области были отменены занятия из-за 26-градусных морозов. 

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

В Ульяновске из-за морозов отменяют занятия в школах

В области ожидается похолодание до минус 28 градусов

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