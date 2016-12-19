В Ульяновске из-за морозов отменяют занятия в школах

По данным Ульяновского гидрометеоцентра, ночью и утром во вторник, 20 декабря, в Ульяновской области ожидается до 28 градусов мороза.

В связи с этим прогнозом региональное министерство образования и науки рекомендует руководителям общеобразовательных организаций отменить учебные занятия для учащихся 1–7 классов. Такие меры вводятся в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья детей.

Окончательное решение школы должны принимать в зависимости от погодных условий в конкретном населенном пункте, сообщает 1ul.ru.



Как ранее писали «Известия», в начале декабря в 94 школах Ульяновской области были отменены занятия из-за 26-градусных морозов.