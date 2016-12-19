Администратора «группы смерти» проверят психиатры

Администратор «группы смерти» «ВКонтакте» Филипп Будейкин пройдет обследование в психиатрической клинике Санкт-Петербурга.

Следствие назначило молодому человеку психолого-психиатрическую экспертизу, передает сайт «Комсомольская правда».

Психиатры будут общаться с Будейкиным, известным в интернете как Филипп Лис, на протяжении месяца, чтобы определить, вменяем ли молодой человек. Если выяснится, что у Будейкина заболевание психики, то уголовной ответственности он сможет избежать, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Будейкина обвинили по статье «доведение до самоубийства».

21-летний Будейкин из Солнечногорска Московской области был задержан 16 ноября.