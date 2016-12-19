Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Администратора «группы смерти» проверят психиатры

Если у Филиппа Будейкина обнаружат соответствующее заболевание, то он сможет избежать уголовной ответственности

Администратор «группы смерти» «ВКонтакте» Филипп Будейкин пройдет обследование в психиатрической клинике Санкт-Петербурга.

Следствие назначило молодому человеку психолого-психиатрическую экспертизу, передает сайт «Комсомольская правда».

Психиатры будут общаться с Будейкиным, известным в интернете как Филипп Лис, на протяжении месяца, чтобы определить, вменяем ли молодой человек. Если выяснится, что у Будейкина заболевание психики, то уголовной ответственности он сможет избежать, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Будейкина обвинили по статье «доведение до самоубийства».

21-летний Будейкин из Солнечногорска Московской области был задержан 16 ноября.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Администратора «группы смерти» проверят психиатры

Если у Филиппа Будейкина обнаружат соответствующее заболевание, то он сможет избежать уголовной ответственности

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Николай Калмыков

социолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке