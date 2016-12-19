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Бонуччи подписал новый контракт с «Ювентусом»

Защитник останется в команде до 2021 года

Защитник Леонардо Бонуччи продлил контракт с футбольным клубом «Ювентус». Об этом заявила пресс-служба туринцев.

Срок контракта 29-летнего итальянца истекал в 2020 году. После перезаключения договора футболист останется в команде до 2021 года, сообщает «Спорт-Экспресс».

Леонардо Бонуччи является игроком «Ювентуса» с 2010 года. За время участия в команде он пять раз выиграл чемпионат Италии, два раза — Кубок и три — Суперкубок страны. В текущем сезоне он провел за «Юве» 17 матчей во всех турнирах и забил два гола.

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Бонуччи подписал новый контракт с «Ювентусом»

Защитник останется в команде до 2021 года

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