Савченко заявила, что администрация Порошенко готовит ее убийство

Депутат Верховной рады утверждает, что ей известны числа и дни, когда это может произойти
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что администрация украинского президента Петра Порошенко готовит покушение на ее жизнь.
«Администрация президента уже получила приказ сделать всё, чтобы меня уничтожить, арестовать, а если не получится, то повесить на меня всё, что они хотят. Ну или просто уничтожить физически», — сказала Савченко в интервью телеканалу NewsOne.
Депутат также добавила, что к действиям властей готова и даже знает «числа и дни, когда это будет происходить».
Савченко обвинила чиновников в лицемерии: «Украинская дипломатия на весь мир кричит, что у нас Россия— враг. Однако продолжают вести торги с Москвой», — подчеркнула она, передает «Лента.ру».
Савченко добавила, что устала терпеть ложь и теперь будет говорить «всё как есть».