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ЛНР заявила о полном контроле на дебальцевском направлении

По словам представителей Народной милиции, украинская армия занижает потери личного состава

Фото: ТАСС/АР/Mstyslav Chernov

Военнослужащие Украины продолжают обстрел позиций самопровозглашенной Луганской Народной Республики в районе населенного пункта Дебальцево, где накануне была совершена попытка прорыва. Об этом сообщил представитель силового ведомства республики Андрей Марочко.

«Подразделения Народной милиции ЛНР полностью контролируют ситуацию в районе Дебальцево, где киевские силовики продолжают обстрел наших позиций. Видимо, украинская сторона хочет решить конфликт в Донбассе военным путем, а не мирным, как они это заявляли», — приводит его слова ЛуганскИнформЦентр.

При этом Народная милиция заявила о занижении украинской армией реальных потерь личного состава в результате боестолкновения в районе села Калиновка.

«В результате боя с НМ ЛНР в районе села Калиновка в 14.40 ВСУ понесли потери в количестве троих убитых и четырех раненых. После чего противник начал обстрел своих позиций, прикрывая отступление подразделений ВСУ и «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская группировка)», — говорится в сообщении.

По информации Луганской Народной Республики, накануне украинская армия потеряла в районе Калиновки 10 человек. 20 военных были ранены. Ополченцы потеряли двух человек.

Руководитель управления силового ведомства ЛНР Олег Анащенко, в свою очередь, выразил надежду, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе на встрече в Минске даст оценку произошедшего в районе Дебальцево. Кроме того, он выразил надежду на принятие мер в отношении «недееспособного политического руководства Украины».

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

ЛНР заявила о полном контроле на дебальцевском направлении

ЛНР заявила о полном контроле на дебальцевском направленииПо словам представителей Народной милиции, украинская армия занижает потери личного состава

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