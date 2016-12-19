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Оползень повредил часть дороги под Сочи

Из-за непогоды жители 30 домов садового товарищества остались отрезанными от дороги

Оползень сошел на дорогу, ведущую к садоводческому товариществу в Барановском округе Хостинского района Сочи.

В результате жители 30 домов по улице Джапаридзе в садовом товариществе «Здоровье» оказались отрезанными от основной дороги. По предварительным данным, в результате непогоды никто не пострадал, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Руководство Барановского сельского округа, на территории которого находится садоводческий поселок, поможет дачникам в расчистке и восстановлении дороги.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Сочи ожидается дождь со снегом. Ранее МЧС объявляло в регионе экстренное предупреждение в связи со снегопадом.  

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Оползень повредил часть дороги под Сочи

Из-за непогоды жители 30 домов садового товарищества остались отрезанными от дороги

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