Оползень повредил часть дороги под Сочи

Оползень сошел на дорогу, ведущую к садоводческому товариществу в Барановском округе Хостинского района Сочи.

В результате жители 30 домов по улице Джапаридзе в садовом товариществе «Здоровье» оказались отрезанными от основной дороги. По предварительным данным, в результате непогоды никто не пострадал, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Руководство Барановского сельского округа, на территории которого находится садоводческий поселок, поможет дачникам в расчистке и восстановлении дороги.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Сочи ожидается дождь со снегом. Ранее МЧС объявляло в регионе экстренное предупреждение в связи со снегопадом.