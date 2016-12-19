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Житель Амурской области получил четыре года колонии за вырубку леса

Суд взыскал с обвиняемого более 47 млн рублей в качестве компенсации ущерба

За незаконную вырубку леса суд приговорил амурчанина к четырем годам лишения свободы. Кроме того, подсудимый обязан выплатить 300 тыс. рублей штрафа и 47,7 млн рублей компенсации.

По информации прокуратуры Амурской области, на то, чтобы вырубить более 4 тыс. кубометров деревьев на площади 40 га, мужчине понадобилось немногим более одного месяца. Незаконные работы он проводил с 11 декабря 2014 года по 20 января 2015 года на территории Ушумунского участкового лесничества. Ущерб государству от его действий составил более 47,7 млн рублей.

В отношении амурчанина расследовалось уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, пишет ИА «Амур.инфо». Магдагачинский районный суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, вся сумма названного выше ущерба была изъята в пользу Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Житель Амурской области получил четыре года колонии за вырубку леса

Суд взыскал с обвиняемого более 47 млн рублей в качестве компенсации ущерба

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