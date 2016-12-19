СБ ООН принял резолюцию по мониторингу в Алеппо

Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию о проведении мониторинга эвакуации мирных жителей из сирийского Алеппо и оказании им гуманитарной помощи.

Текст документа был составлен на основе проектов, которые ранее предложили Россия и Франция. Его итоговый вариант согласовали в воскресенье, во время закрытых консультаций Совбеза, передает «РИА Новости».

Согласно резолюции, генсек ООН подготовит условия для наблюдения «за состоянием мирных жителей, а также за полным соблюдением международного гуманитарного права в восточных областях города Алеппо». После приготовлений он должен уведомить Совбез и «выполнять указанные действия».