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СБ ООН принял резолюцию по мониторингу в Алеппо

Документ был принят единогласно

Фото: TASS/AP/Craig Ruttle

Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию о проведении мониторинга эвакуации мирных жителей из сирийского Алеппо и оказании им гуманитарной помощи.

Текст документа был составлен на основе проектов, которые ранее предложили Россия и Франция. Его итоговый вариант согласовали в воскресенье, во время закрытых консультаций Совбеза, передает «РИА Новости».

Согласно резолюции, генсек ООН подготовит условия для наблюдения «за состоянием мирных жителей, а также за полным соблюдением международного гуманитарного права в восточных областях города Алеппо». После приготовлений он должен уведомить Совбез и «выполнять указанные действия».

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

СБ ООН принял резолюцию по мониторингу в Алеппо

СБ ООН принял резолюцию по мониторингу в АлеппоДокумент был принят единогласно

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