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В центре Петербурга появилось граффити с Юрием Шевчуком

Портрет лидера рок-группы ДДТ создали авторы аналогичных рисунков с Павлом Дуровым и Сергеем Бодровым

Литейный проспект Петербурга украсило изображение известного российского рок-музыканта Юрия Шевчука. Лидера группы ДДТ запечатлели на трансформаторной будке художники проекта HoodGraff.

Чтобы создать при минусовой температуре масштабное граффити, им понадобилось пять часов. Теперь художники дорабатывают портрет, окончательно завершить рисунок планируется за два дня.

Участники HoodGraff отметили, что они давно хотели запечатлеть Юрия Шевчука на одной из стен Петербурга, но работа над портретом началась только после личного знакомства с музыкантом, передает «Санкт-Петербург.Ру».

Проект объединяет уличных художников Петербурга. На их счету черно-белые граффити актеров Чака Норриса и актера и режиссера Сергея Бодрова, а также создателя «ВКонтакте» Павла Дурова.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

В центре Петербурга появилось граффити с Юрием Шевчуком

Портрет лидера рок-группы ДДТ создали авторы аналогичных рисунков с Павлом Дуровым и Сергеем Бодровым

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