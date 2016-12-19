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Главу МВФ Лагард признали виновной в халатности по финансовому делу

Суд не назначил подсудимой никакого наказания

Фото: TASS/AP/Thibault Camus

Директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард признали виновной в халатности при исполнении своих служебных обязанностей в то время, когда она была министром экономики и финансов Франции. Решение было принято Судом Французской Республики.

Суд не назначил Лагард никакого наказания, сообщил адвокат Патрик Мезоннев. Экс-главе МВФ грозило до года тюрьмы и штраф до €15 тыс., передает Bloomberg.

Как сообщает «ТВ Центр», по версии следствия, в 2008 году, занимая пост министра экономики и финансов Франции, Кристин Лагард не предотвратила масштабные страховые выплаты из бюджета страны бизнесмену Бернару Тапи в размере более €400 млн за якобы понесенный ущерб при продаже доли в компании Adidas. Позже суд оспорил решение и обязал Тапи вернуть полученную компенсацию с процентами.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Главу МВФ Лагард признали виновной в халатности по финансовому делу

Главу МВФ Лагард признали виновной в халатности по финансовому делуСуд не назначил подсудимой никакого наказания

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