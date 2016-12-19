Калининградцы задолжали по кредитам больше, чем жители других регионов

Показатель закредитованности жителей Калининградской области оказался выше среднероссийского на несколько процентов. Об этом сообщает «Клопс.Ru» со ссылкой на главного экономиста отдела банковского надзора регионального отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Антона Горбачева.

По его словам, задолженность по кредитам в области составляет 24% от годового денежного дохода населения в 2016 году. В России средний уровень немного ниже - 21%. Интересно, что в европейских странах этот показатель зачастую достигает 100%. С января по октябрь 2016 года население Калининградской области оформило кредиты на 38,8 млрд рублей.

По прогнозу ЦБ РФ, кредитные долги жителей России в 2017 году возрастут. Причина - уменьшение доходов населения в текущем году.

В первые 10 месяцев 2016-го было оформлено больше ипотечных кредитов, чем за весь 2015 год. При этом в Калининградской области, а также в Москве, на Алтае и в Ингушетии в третьем квартале этого года уменьшилась доля просроченных кредитов.