МИД РФ возмутило нападение радикалов на киевский офис «РИА Новости»

МИД РФ выразил возмущение нападением радикалов на киевский офис «РИА Новости» и призвал ОБСЕ обратить внимание на случившиеся.



«Призываем представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуню Миятович дать принципиальную оценку этому возмутительному инциденту», — говорится в сообщении ведомства.



В российском министерстве также призвали украинскую сторону неукоснительно соблюдать международные обязательств по защите прав и интересов СМИ, а также обеспечения безопасности журналистов.



Напомним, 19 декабря в 11.00 около двух десятков агрессивно настроенных молодых людей ворвались в офис «РИА Новости» в Киеве и сорвали проведение видеомоста с Москвой в рамках Съезда украинских землячеств России.



Назвав себя активистами майдана, молодые люди выкрикивали оскорбления и угрозы и заблокировали камеры.



После того как сотрудники агентства вызвали представителей службы безопасности и полицию, молодчики покинули здание. Персонал и оборудование не пострадали.