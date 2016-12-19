Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

МИД РФ возмутило нападение радикалов на киевский офис «РИА Новости»

Российское внешнеполитическое ведомство призывает ОБСЕ обратить внимание на случившиеся и дать «принципиальную оценку этому возмутительному инциденту»

МИД РФ выразил возмущение нападением радикалов на киевский офис «РИА Новости» и призвал ОБСЕ обратить внимание на случившиеся.

«Призываем представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуню Миятович дать принципиальную оценку этому возмутительному инциденту», — говорится в сообщении ведомства.

В российском министерстве также призвали украинскую сторону неукоснительно соблюдать международные обязательств по защите прав и интересов СМИ, а также обеспечения безопасности журналистов.

Напомним, 19 декабря в 11.00 около двух десятков агрессивно настроенных молодых людей ворвались в офис «РИА Новости» в Киеве и сорвали проведение видеомоста с Москвой в рамках Съезда украинских землячеств России.  

Назвав себя активистами майдана, молодые люди выкрикивали оскорбления и угрозы и заблокировали камеры.

После того как сотрудники агентства вызвали представителей службы безопасности и полицию, молодчики покинули здание. Персонал и оборудование не пострадали.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

МИД РФ возмутило нападение радикалов на киевский офис «РИА Новости»

Российское внешнеполитическое ведомство призывает ОБСЕ обратить внимание на случившиеся и дать «принципиальную оценку этому возмутительному инциденту»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Инфографика

Как работает непрямая система выборов в США

Как работает непрямая система выборов в США

Кто такие «бесчестные выборщики», как работает непрямая выборная система в США и когда ждать результатов голосования — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Игорь Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Калмыков

социолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке