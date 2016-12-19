В Москве госпитализирован экс-тренер ХК «Динамо»

Бывшего тренера хоккейной команды «Динамо Москва» 62-летнего Владимира Голубовича отвезли в больницу из-за проблем с сердцем. Наставник был направлен в кардиореанимацию с диагнозом «мерцательная аритмия».

Медики установили, что заболевание Голубовича требует интенсивной терапии. Его направили в реанимацию,сообщил телеканал «360» со ссылкой на Life.ru

Голубович, кроме московского «Динамо», тренировал также «Нефтехимик», «Авангард», «Гамбург Фризерс» и другие команды.

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