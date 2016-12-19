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ДТП с участием шести автомобилей произошло в Ижевске

Аварию спровоцировал водитель, находящийся в нетрезвом состоянии

ДТП с участием шести автомобилей произошло в Ижевске, сообщили в пресс-службе первого отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

По данным ИА «Сусанин», водитель автомобиля Opel, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Новоажимова со стороны улицы Клубной. Не справившись с управлением, он совершил столкновение с автомобилями ВАЗ-2114, ВАЗ-2107, Mitsubishi, ВАЗ-2115 и Volkswagen.

Данных о пострадавших нет. В настоящий момент полицейские устанавливают наличие в действиях признаков преступления ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

ДТП с участием шести автомобилей произошло в Ижевске

Аварию спровоцировал водитель, находящийся в нетрезвом состоянии

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