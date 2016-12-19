Киевляне хотят переименовать проспект Бандеры в честь князя Владимира

Соответствующая петиция набрала необходимые для рассмотрения 10 тыс. подписей
Более 10 тыс. жителей Киева потребовали от столичных властей переименования проспекта Степана Бандеры в проспект (князя) Владимира Великого.
Как сообщает сайт Киевсовета, соответствующая петиция собрала необходимые для рассмотрения подписи и теперь в обязательном порядке должна быть рассмотрена столичными чиновниками.
«Фигура Владимира Великого создала большую, мощную и духовную православную державу. Киевляне просто должны отметить на карте Киева его имя», — отмечает автор документа Константин Загородний.
Напомним, городской совет Киева 7 июля 2016 года переименовал Московский проспект в честь украинского националиста Степана Бандеры. 3 августа градоначальник украинской столицы Виталий Кличко подписал соответствующие постановление.
В мае 2015 года начал действовать одобренный радой Украины закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Переименованию подлежат все объекты, названия которых связаны с именами деятелей СССР и носящие названия, упоминающие коммунизм, советскую власть и ее институты — компартию, комсомол, пионерию.
Степан Бандера — идеолог украинского национализма, один из главных инициаторов создания в 1942 году Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой была провозглашена борьба за независимость Украины.