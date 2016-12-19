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В Йошкар-Оле осудили мужчин, укравших с предприятия 900 тыс. рублей

Двух мужчин приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима

Суд вынес приговор в отношении двух мужчин, признанных виновными в совершении разбойного нападения с целью хищения чужого имущества.

Как сообщает ИА «МариМедиа», летом текущего года злоумышленники проникли на территорию одного из промышленных предприятий в Медведевском районе Йошкар-Олы, напали на охранника, связали его и похитили более 900 тыс. рублей.

Спустя некоторое время злоумышленников удалось задержать. Суд приговорил каждого из них к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В ходе следствия все похищенные средства были возвращены в полном объеме.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

В Йошкар-Оле осудили мужчин, укравших с предприятия 900 тыс. рублей

Двух мужчин приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима

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