«Хезболла» не будет штурмовать сирийский Идлиб

Отряды союзного Башару Асаду ливанского движения «Хезболла» не будут наступать на Идлиб, последний оплот умеренной оппозиции на территории Сирии. В соцсетях и региональных СМИ уже появились сообщения о возвращении бойцов «Хезболлы» обратно в Ливан. Эксперты полагают, что после поражения под Пальмирой Россия и Иран убедили Дамаск отказаться от планов дальнейшего расширения подконтрольной территории.

Как заявил в конце минувшей недели в эфире телеканала «Аль-Маядин» исполняющий обязанности главы МИД Ливана Джибран Бассиль, в ближайшее время отряды «Хезболлы» могут покинуть Сирию и вернуться на родину. Между тем в соцсетях уже стали появляться фотографии автоколонн с бойцами движения, направляющихся в сторону ливанской границы. Впрочем, часть ливанских сил останется в Алеппо на случай попыток умеренной оппозиции отбить его.

Отряды «Хезболлы» и других союзных Асаду шиитских группировок (активно спонсируемых Ираном) спустя пять лет войны стали главной ударной силой правительственных войск Сирии. Считается, что именно они (а также поддержка российской авиации) сыграли главную роль во взятии Алеппо. В субботу в соцсетях даже появились фото командующего иранским Корпусом стражей исламской революции Кассема Сулеймани, осматривающего освобожденный Алеппо.

Как писали ранее «Известия», еще до завершения штурма Алеппо «Хезболла» отправила в Сирию две полноценные бригады общей численностью 5 тыс. человек. Эти силы совместно с иранскими союзниками должны были развивать наступление на Идлиб, который после падения Алеппо стал последним оплотом умеренной оппозиции.

Не исключено, что на позицию Ирана и «Хезболлы» повлияли усилия России, которая в последнее время активно добивается прекращения боевых действий на севере Сирии. Параллельно с информацией об отмене похода на Идлиб появились сообщения, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провел серию двусторонних телефонных переговоров с главами военных ведомств Сирии Фахедом Джасем аль-Фреджем и Ирана Хосейном Дехганом, а также руководителем национальной разведывательной службы Турции Хаканом Фиданом.

По данным пресс-службы Минобороны, в ходе переговоров состоялся обмен мнениями о ситуации в Алеппо. Обсуждались пути нормализации там военной и гуманитарной обстановки и конкретные шаги по созданию условий обеспечения режима прекращения боевых действий на территории Сирии.

Как рассказал «Известиям» востоковед Леонид Исаев из Высшей школы экономики, союзникам Асада становится понятно, что захватывать новые территории контрпродуктивно, поскольку не хватает сил для обороны уже имеющихся.

— Захват Пальмиры показал, что сирийская армия с трудом может удерживать имеющиеся территории, — говорит эксперт. — Большой вопрос — сумеет ли она удержать Алеппо и отбить наступление на Хомс и Хаму, которое грозились организовать боевики ИГ.

По словам Исаева, Асад не может наступать на Идлиб без помощи союзников, которые и будут нести основные потери.

— «Хезболла» будет нести человеческие потери, а Россия — репутационные, — констатирует политолог. — «Хезболле» невыгодно идти на Идлиб, поскольку силы и ресурсы могут понадобиться в Ливане, где обстановка по-прежнему весьма взрывоопасна. Мы же будем добиваться, чтобы сирийская армия шла освобождать Пальмиру. И там нужно будет оставить внушительный гарнизон, чтобы не пришлось ее вновь отбивать.

Леонид Исаев предположил, что сейчас союзники будут побуждать Асада перейти к обороне.

— Очень показательны в этом плане недавние переговоры по линии военных ведомств, которые свидетельствуют о наличии координации между РФ, Ираном и Турцией, — поясняет эксперт. — Нам с Ираном нужна единая стратегия, чтобы Асад не играл на наших противоречиях, а у турок уже достаточно хорошие позиции. Можно договориться, что со стороны Идлиба не будет поползновений против подконтрольных Дамаску территорий. В обмен на признание интересов Турции. Сирийская армия тогда получит передышку.