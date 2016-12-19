Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Росстат сообщил о снижении на 5,6% реальных доходов россиян

Вместе с тем размер заработной платы в ноябре вырос на 7,6% в номинальном выражении по сравнению с прошлым годом

Реальные располагаемые доходы россиян в ноябре текущего года снизились на 5,6% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Об этом говорится в докладе Росстата.

При этом в октябре падение доходов граждан РФ составило 5,9% в годовом выражении.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в ноябре 2016 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 5,6%, в январе–ноябре 2016 года — на 5,8%», — говорится в сообщении ведомства.

По данным службы государственной статистики, среднемесячная начисленная зарплата по России в ноябре составила 36,1 тыс. рублей. По сравнению с тем же периодом в прошлом году ее рост составил 7,6% в номинальном выражении и 1,7% — в реальном выражении.

Реальные располагаемые доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

Читайте также:

Силуанов сообщил о плавном повышении зарплат бюджетникам

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Росстат сообщил о снижении на 5,6% реальных доходов россиян

Вместе с тем размер заработной платы в ноябре вырос на 7,6% в номинальном выражении по сравнению с прошлым годом

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Калмыков

социолог

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке