Росстат сообщил о снижении на 5,6% реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян в ноябре текущего года снизились на 5,6% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Об этом говорится в докладе Росстата.

При этом в октябре падение доходов граждан РФ составило 5,9% в годовом выражении.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в ноябре 2016 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 5,6%, в январе–ноябре 2016 года — на 5,8%», — говорится в сообщении ведомства.

По данным службы государственной статистики, среднемесячная начисленная зарплата по России в ноябре составила 36,1 тыс. рублей. По сравнению с тем же периодом в прошлом году ее рост составил 7,6% в номинальном выражении и 1,7% — в реальном выражении.

Реальные располагаемые доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.