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Понедельник,
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ОНФ в Госдуме займется экологией и культурным наследием

Год экологии в России будет проводиться в 2017 году

Депутаты Госдумы, представляющие в нижней палате парламента «Общероссийский народный фронт» (ОНФ), намерены в 2017 году сосредоточиться на правовом регулировании вопросов экологии и охраны культурного наследия.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения по итогам совещания руководства центрального штаба и исполкома ОНФ с депутатами Госдумы, которые представляют движение.

Ранее на итоговом «Форуме действий» ОНФ президент РФ Владимир Путин высказал пожелание, чтобы движение поработало на экологическом направлении в 2017 году. 

Напомним, глава государства подписал указ о проведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии.

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской отмечал, что общий объем финансирования проектов, включенных в план реализации Года экологии, превысит 347 млрд рублей. 

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

ОНФ в Госдуме займется экологией и культурным наследием

Год экологии в России будет проводиться в 2017 году

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