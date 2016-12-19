Путин и Роухани обсудили возможную встречу сторон сирийского конфликта

Президент РФ Владимир Путин обсудил со своим иранским коллегой Хасаном Роухани кризис в САР и подготовку к возможной встрече сторон сирийского конфликта в Астане. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.



«Подчеркнута важность совместных усилий по содействию запуску реального политического процесса, направленного на скорейшее урегулирование в Сирии», — указано в сообщении на сайте администрации главы государства.

Стороны также отметили, что встреча сторон сирийского конфликта за столом переговоров во многом бы способствовала урегулированию.

«В этом контексте серьезным шагом явилась бы организация в Астане переговоров между представителями сирийского правительства и так называемой умеренной оппозиции», — пояснили в Кремле.

Кроме того, главы РФ и Ирана обсудили актуальные вопросы двусторонних связей и договорились о предстоящих контактах на различных уровнях.

С инициативой провести в Астане встречу конфликтующих сторон сирийского конфликта выступил президент России Владимир Путин в ходе разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позднее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о готовности предоставить площадку для переговоров.

