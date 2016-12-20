Равные возможности

Как известно, зрелость общества определяется по его отношению к старикам и инвалидам. Сегодня во всех развитых и развивающихся странах значительная часть промышленного и научного потенциала направлена на разработку новых решений по созданию так называемой «доступной среды» для людей с ограниченными возможностями, для стариков и детей.

Что такое доступная среда? Это то, что помогает людям с ограниченными возможностями интегрироваться в нашу с вами повседневную жизнь. Это городской транспорт, в который удобно попасть человеку с протезом или в инвалидной коляске. Это пешеходный переход, которым сможет безопасно пользоваться человек с нарушениями зрения. Да много чего.

В нашей стране в создании доступной среды нуждается более 60 млн граждан, из которых около 13 млн человек — люди с ограниченными возможностями, 27 млн детей и 36 млн людей пожилого возраста. По мнению экспертов, каждый третий человек хоть раз в жизни сталкивался с потребностью в доступной среде. Потребности же людей с ограниченными возможностями значительно выше.

И вот сегодня наше министерство стимулирует закупки так называемых низкопольных автобусов, адаптированных троллейбусов и трамваев. Мы работаем с ведущими отечественными производителями авиационных, морских, речных судов, автомобильного и железнодорожного транспорта, чтобы адаптировать их продукцию для пассажиров с особыми потребностями. Для этого мы проводим встречи с участием разработчиков, экспертов и тех, кому предстоит пользоваться этими разработками.

Мало кто знает, что отдельным вопросом создания доступной среды является ее соответствие принципу «универсального дизайна», который часто называют «дизайном для всех».

Примеры такого дизайна мы можем часто видеть в современной жизни и даже не замечать того, что обычные удобные вещи сделаны такими не случайно. Все более популярными становятся водопроводные смесители, которые вместо закручивающегося крана имеют рычажный механизм или ручку. Кроме технических преимуществ такой подход делает эти смесители удобными для людей с нарушениями движений, с патологиями кистей рук, для слабовидящих.

Немногие, наверное, обращают внимание, что поручни в автобусах контрастного желтого цвета. Такие поручни хорошо видны людям с нормальным зрением и легче воспринимаются теми, у кого зрение ослаблено. Лестницы на улицах в городской среде все чаще строят интегрированными с плавными пандусами, по которым смогут удобно подниматься и человек в кресле-коляске, с заболеваниями суставов ног, и мама с ребенком, да и простой пешеход.

Электрическая вилка с отверстием для пальца, электрическая розетка со светодиодной подсветкой — все это примеры универсального дизайна.

Современные требования к проектированию и дизайну таковы, что все бытовые приборы, техника, строительные объекты, информационные системы, все, с чем соприкасается человек, должны разрабатываться с целью достижения универсальной доступности, эксплуатационного удобства и эргономичности. Необходимо иметь инструменты и механизмы проведения такой экспертизы.

Не так давно мы провели международную научно-практическую конференцию «Надежда на технологии» и форум «Универсальный дизайн — равные возможности — комфортная среда», которые наглядно продемонстрировали готовность нашей промышленности и науки к решению самых амбициозных задач.

Нам есть чем гордиться: это и тяговые протезы кисти и предплечья для детей, изготовленные на 3D-принтере, и инновационные наручные часы со шрифтом Брайля, и электромеханическая приставка для инвалидных кресел, превращающая любую инвалидную коляску в электрическую, и многое, многое другое.

И тут важно отметить, что развитие отрасли реабилитационной индустрии в высшей степени выгодно для национальной экономики. Здесь есть несколько составляющих. Первая заключается в том, что эффективная реабилитационная индустрия позволяет возвращать к труду большее количество людей. Увеличение числа работающих, в свою очередь, позволяет увеличивать налоговую базу, что влечет за собой рост экономики. Это касается как людей с ограниченными возможностями, которые, получая современные технические средства реабилитации, могут возвращаться к обычной жизни, а их трудовая деятельность является важным элементом социализации, так и других людей, перенесших травмы и заболевания. Высокотехнологичная реабилитация позволяет существенно сокращать сроки их нетрудоспособности и функциональные потери.

По сути это дорога с двухсторонним движением, где с одной стороны мы адаптируем окружающую среду под особые потребности человека, а с другой — даем людям устройства и изделия, позволяющие им компенсировать имеющиеся у них ограничения.

Вторая составляющая заключается в том, что развитие реабилитационной индустрии стимулирует общее развитие технологий и компетенций. Охватывается и гармонизируется все поле научных, опытно-конструкторских, технологических и производственных потребностей, касающихся и неразрывно связанных с реабилитационной индустрией.

Третья составляющая определяется развитием универсального дизайна и доступной среды, о которых говорилось выше. Совершенствование этих технологий в принципе повышает потребительские свойства практически всех видов товаров — начиная с бытовой техники и автотранспорта и завершая оснащением строительной инфраструктуры. Повышение эргономичности, доступность для любого пользователя повышают конкурентоспособность товаров, увеличивают емкость рынка и спрос. Это влияет почти на все поле промышленной экономики.

Можно с уверенностью сказать, что мы живем в эпоху технологической революции. По моему искреннему убеждению, новые технологии принципиально изменят качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья в ближайшие десятилетия, и наша задача идти в авангарде этой революции.

Автор — глава Минпромторга России