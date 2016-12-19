Черчесов назвал пятерку лучших футболистов РФПЛ 2016 года

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал пятерку лучших футболистов РФПЛ уходящего, 2016 года.



Как пишет «Спорт-Экспресс», Черчесов поставил на первое место нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Стоит отметить, что именно Смолов забил первый мяч сборной при нынешнем наставнике.



В тройке также оказались два игрока московского ЦСКА — вратарь Игорь Акинфеев и полузащитник Алан Дзагоев.

На четвертом месте расположился полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес. Замыкает пятерку Кристиан Нобоа из «Ростова».

Напомним, на данный момент Федор Смолов является лучшим бомбардиром чемпионата России. На его счету 10 мячей в 12 матчах.



Федор Смолов является воспитанником саратовского «Сокола». Первый профессиональный контракт футболист подписал с московским «Динамо» в 2006 году. В 2010 году российский нападающий перешел на правах аренды в «Фейеноорд». В голландском чемпионате провел 11 матчей и забил один гол.



В период с 2012 по 2014 год Смолов также на правах аренды выступал за махачкалинский «Анжи», а сезон-2014/15 провел в «Урале» и помог екатеринбургскому клубу сохранить прописку в элите. Летом 2015 года футболист подписал контракт сроком на четыре года с «Краснодаром».



Рыночная стоимость Федора Смолова, по данным экспертов, на сегодняшний день составляет около €8 млн.



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