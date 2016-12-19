В новогоднюю ночь такси в Брянске подорожает вдвое

В Брянске активно обсуждают предупреждения таксомоторных служб о том, что в новогоднюю ночь тариф на поездку будет увеличен в полтора-два раза.



Как сообщили интернет-газете «Брянские новости» в одной из компаний, подорожание связано с тем, что таксистов необходимо заинтересовать выгодой от работы, поскольку в праздники желающих потрудиться обычно бывает мало.

По данным агентства, цена проезда возрастет уже 23–25 декабря. Повышенный тариф будет действовать вплоть до 2 января.

Сейчас стоимость часовой поездки в будний день в Брянске составляет 200 рублей в час.