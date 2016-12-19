Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В новогоднюю ночь такси в Брянске подорожает вдвое

Таким образом, таксомоторные службы хотят заставить водителей выйти на работу в праздники

В Брянске активно обсуждают предупреждения таксомоторных служб о том, что в новогоднюю ночь тариф на поездку будет увеличен в полтора-два раза.

Как сообщили интернет-газете «Брянские новости» в одной из компаний, подорожание связано с тем, что таксистов необходимо заинтересовать выгодой от работы, поскольку в праздники желающих потрудиться обычно бывает мало.

По данным агентства, цена проезда возрастет уже 23–25 декабря. Повышенный тариф будет действовать вплоть до 2 января.

Сейчас стоимость часовой поездки в будний день в Брянске составляет 200 рублей в час.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

В новогоднюю ночь такси в Брянске подорожает вдвое

Таким образом, таксомоторные службы хотят заставить водителей выйти на работу в праздники

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Игорь Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Калмыков

социолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке