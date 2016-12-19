Российский посол в Анкаре подвергся напалению

Зарубежные СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на посла России в Турции Андрея Карлова. Российский МИД подтвердил эту информацию.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посла ранили во время публичного мероприятия.



"Неизвестный открыл огонь, и ранен посол РФ в Анкаре. Его доставили в больницу", - уточнила она.

В Твиттере появились фото последних минут перед нападением.

PHOTO: Just minutes before the attack, Russian Ambassador was pictured during his remarks in Ankara (Ecenur Çolak - Anadolu Ajansı) pic.twitter.com/V7HMTKbTDP — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) 19 декабря 2016 г.

Как отмечает CNN-Turk, нападение произошло в галерее, где Карлов выступал с речью. Российский дипломат получил два выстрела в спину.



Нападавший произвел несколько выстрелов в воздух, после чего дважды выстрелил в посла, уточняет CNN-Turk.

В свою очередь, Daily Sabah добавляет, что 62-летний Карлов с серьезными ранениями госпитализирован.

Карлов представляет интересы России в Турции с 2013 года, до этого он несколько лет руководил консульским департаментом МИД РФ.

МИД РФ уже готовит официальный комментарий по поводу инцидента.