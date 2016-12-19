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Российский посол в Анкаре подвергся напалению

Андрей Карлов ранен в результате стрельбы в галерее

TASS/AP/Burhan Ozbilici

Зарубежные СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на посла России в Турции Андрея Карлова. Российский МИД подтвердил эту информацию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посла ранили во время публичного мероприятия.

"Неизвестный открыл огонь, и ранен посол РФ в Анкаре. Его доставили в больницу", - уточнила она. 

В Твиттере появились фото последних минут перед нападением.

Как отмечает CNN-Turk, нападение произошло в галерее, где Карлов выступал с речью. Российский дипломат получил два выстрела в спину.

Нападавший произвел несколько выстрелов в воздух, после чего дважды выстрелил в посла, уточняет CNN-Turk.

В свою очередь, Daily Sabah добавляет, что 62-летний Карлов с серьезными ранениями госпитализирован.

Карлов представляет интересы России в Турции с 2013 года, до этого он несколько лет руководил консульским департаментом МИД РФ.

МИД РФ уже готовит официальный комментарий по поводу инцидента.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Российский посол в Анкаре подвергся напалению

Российский посол в Анкаре подвергся напалениюАндрей Карлов ранен в результате стрельбы в галерее

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