Российский посол в Анкаре подвергся напалению

Андрей Карлов ранен в результате стрельбы в галерее
TASS/AP/Burhan Ozbilici
Зарубежные СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на посла России в Турции Андрея Карлова. Российский МИД подтвердил эту информацию.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посла ранили во время публичного мероприятия.
"Неизвестный открыл огонь, и ранен посол РФ в Анкаре. Его доставили в больницу", - уточнила она.
В Твиттере появились фото последних минут перед нападением.
PHOTO: Just minutes before the attack, Russian Ambassador was pictured during his remarks in Ankara (Ecenur Çolak - Anadolu Ajansı) pic.twitter.com/V7HMTKbTDP— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) 19 декабря 2016 г.
Как отмечает CNN-Turk, нападение произошло в галерее, где Карлов выступал с речью. Российский дипломат получил два выстрела в спину.
Нападавший произвел несколько выстрелов в воздух, после чего дважды выстрелил в посла, уточняет CNN-Turk.
В свою очередь, Daily Sabah добавляет, что 62-летний Карлов с серьезными ранениями госпитализирован.
Карлов представляет интересы России в Турции с 2013 года, до этого он несколько лет руководил консульским департаментом МИД РФ.
МИД РФ уже готовит официальный комментарий по поводу инцидента.
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