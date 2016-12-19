В Балтийске освятили Андреевские флаги ракетных кораблей

Под Калининградом прошла церемония освящения десяти Андреевских флагов соединения ракетных кораблей и катеров Балтийского флота.

Традиционный обряд в Балтийске был приурочен к Дню Андреевского флага. Церемонию посвятили памяти святого апостола Андрея Первозванного, сообщили kaliningradfirst.ru в пресс-службе Западного военного округа.

Освящение корабля в главной военно-морской базе Балтфлота осуществил настоятель храма Святого Александра Невского иерей Константин Киосев. На церемонии присутствовали экипажи кораблей.