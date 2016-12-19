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FIFA оштрафовала Украину за нацистские выкрики болельщиков

Инцидент произошел 15 ноября в Харькове во время матча между сборными Украины и Сербией

Федерация футбола Украины (ФФУ) оштрафована Международной федерацией футбола (FIFA) за неонацистские выкрики болельщиков во время матча. Сумма штрафа составила 60 тыс. швейцарских франков, или €56 тыс.

Поводом к данному решению FIFA послужила предоставленная организацией «Футбол против расизма в Европе» (FARE) информация, сообщила Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу FIFA. Сообщается, в ходе товарищеского матча между сборными Украины и Сербии 15 ноября 2016 года около сотни болельщиков украинской команды в 13-м и 14-м секторах стадиона «Металлист» в Харькове выкрикивали неонацистские лозунги.

Сборная Украины в этой встрече одержала победу со счетом 2:0, сообщает телеканал «360».

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

FIFA оштрафовала Украину за нацистские выкрики болельщиков

Инцидент произошел 15 ноября в Харькове во время матча между сборными Украины и Сербией

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