FIFA оштрафовала Украину за нацистские выкрики болельщиков

Федерация футбола Украины (ФФУ) оштрафована Международной федерацией футбола (FIFA) за неонацистские выкрики болельщиков во время матча. Сумма штрафа составила 60 тыс. швейцарских франков, или €56 тыс.

Поводом к данному решению FIFA послужила предоставленная организацией «Футбол против расизма в Европе» (FARE) информация, сообщила Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу FIFA. Сообщается, в ходе товарищеского матча между сборными Украины и Сербии 15 ноября 2016 года около сотни болельщиков украинской команды в 13-м и 14-м секторах стадиона «Металлист» в Харькове выкрикивали неонацистские лозунги.

Сборная Украины в этой встрече одержала победу со счетом 2:0, сообщает телеканал «360».

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