Путин: власти РФ уделяют много внимания улучшению делового климата

Власти РФ много внимания уделяют улучшению делового климата, но для улучшения экономической ситуации в России предстоит еще многое сделать, заявил президент страны Владимир Путин.

С таким заявлением российский лидер выступил на встрече с представителями деловых кругов и объединений.

«Много внимания мы с вами уделяем улучшению делового климата, и хочу вас поблагодарить за те предложения, которые были вами сформулированы для принятия окончательных решений», — приводит «Интерфакс» заявление президента.

Он отметил, что ситуацию в экономике России удалось стабилизировать, и подчеркнул, что необходимо выходить на стратегию уверенного роста. «Это мы с вами тоже сделать и обеспечить в состоянии», — сообщил Владимир Путин.

Вместе с тем глава государства констатировал, что еще многое в экономике находится в неудовлетворительном состоянии.

«Разумеется, мы должны многое принять для того, чтобы чувствовать себя еще увереннее, но, во всяком случае, у нас есть полное понимание, что и как нужно делать и в какие сроки мы можем это сделать», — заверил российский лидер.