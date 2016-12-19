МИД РФ: Россия удовлетворена результатами заседания Совета РФ–НАТО

Россия удовлетворена тем, как прошел сегодняшний Совет Россия–НАТО (СРН).

«Мы удовлетворены тем, как прошел Совет Россия–НАТО. Заседание прошло в рабочей атмосфере», — цитирует ТАСС заместителя министра иностранных дел России Алексея Мешкова.

Положительные впечатления от беседы остались и у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. «Мы провели открытую и обстоятельную дискуссию по вопросам, имеющим значение для нашей безопасности», — заявил он. Он также добавил, что основными темами заседания были Украина, Афганистан и безопасность в Европе.