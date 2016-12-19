Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

«Нужно выходить на стратегию уверенного роста»

Владимир Путин призвал продолжить активное взаимодействие государства и крупного бизнеса

Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru

Президент Владимир Путин встретился с представителями крупного российского бизнеса и лидерами ассоциаций предпринимателей. Глава государства сообщил, что благодаря совместным действиям государства и бизнес-сообщества удалось стабилизировать ситуацию в экономике. Предприниматели, в свою очередь, попросили президента снизить фискальную нагрузку, повысить эффективность регулирующих мер и снять ограничения для развития производства.

Открывая встречу, глава государства отметил, что благодаря взаимодействию администрации президента, правительства и предпринимательского сообщества удалось решить целый ряд проблем и повысить инвестиционную привлекательность России.

— Я сейчас не буду говорить о всяких рейтингах, дело не в рейтингах, а в том, чтобы работалось отечественному бизнесу более комфортно, с тем чтобы общий результат был лучше того, что мы имели до сих пор. И действительно, ситуация улучшается, несмотря на известные неблагоприятные события на мировых рынках, да и в политической сфере. Нам удалось вместе с вами стабилизировать ситуацию в экономике. Это сегодня уже совершенно очевидный факт. Нужно выходить и на стратегию уверенного роста, и это мы с вами тоже сделать и обеспечить в состоянии, — сказал Владимир Путин.

Президент заявил, что проблемы тем не менее есть, и их решением еще предстоит заняться.

О том, что волнует бизнес-сообщество, рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, на съезде РСПП провели голосование по темам, которые интересуют предпринимателей. Самыми актуальными стали вопросы снижения фискальной нагрузки, повышения эффективности регулирующих мер и снятия ограничений для развития производства.

Фото: пресс-служба Президента России/kremlin.ru

С просьбой продолжить активное взаимодействие власти и бизнеса обратился глава «Северстали» Алексей Мордашов. По его словам, после принятия таможенного кодекса Евразийского экономического союза (его подписание главами государств — членов объединения запланировано на 26 декабря. — «Известия») предстоит большая работа по приведению российского законодательства в соответствие с этим документом. Алексей Мордашов отметил, при подготовке кодекса власти активно консультировались с бизнесом и эту практику необходимо продолжить.

Итоги года

Начала встречи бизнесмены ожидали в фойе, в здании первого корпуса Кремля. Главы крупных компаний общались с представителями СМИ, подводили итоги года.

— Год в целом можно считать успешным. Что-то получилось, где-то возникли проблемы. Но дорогу осилит идущий, — заявил президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.

— Год непростой для отрасли (нефтяной. — «Известия»). Но под эгидой министерств и при огромном участии президента удалось стабилизировать цены на нефть, — отметил президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

Президент компании «Интеррос» Владимир Потанин напомнил, что в послании Федеральному собранию Владимир Путин уделил особое внимание взаимодействию власти и бизнеса.

— Для бизнеса главное — стабильность. Нужно по максимуму упростить процедуры, я говорю о серьезной борьбе с бюрократией, — заметил Владимир Потанин.

О благоприятном для компании завершении года заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. За это время, по словам Алексея Миллера, удалось осуществить рекордные поставки газа иностранным клиентам.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

«Нужно выходить на стратегию уверенного роста»

«Нужно выходить на стратегию уверенного роста»Владимир Путин призвал продолжить активное взаимодействие государства и крупного бизнеса

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Игорь Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Калмыков

социолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке