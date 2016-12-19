«Нужно выходить на стратегию уверенного роста»

Президент Владимир Путин встретился с представителями крупного российского бизнеса и лидерами ассоциаций предпринимателей. Глава государства сообщил, что благодаря совместным действиям государства и бизнес-сообщества удалось стабилизировать ситуацию в экономике. Предприниматели, в свою очередь, попросили президента снизить фискальную нагрузку, повысить эффективность регулирующих мер и снять ограничения для развития производства.



Открывая встречу, глава государства отметил, что благодаря взаимодействию администрации президента, правительства и предпринимательского сообщества удалось решить целый ряд проблем и повысить инвестиционную привлекательность России.

— Я сейчас не буду говорить о всяких рейтингах, дело не в рейтингах, а в том, чтобы работалось отечественному бизнесу более комфортно, с тем чтобы общий результат был лучше того, что мы имели до сих пор. И действительно, ситуация улучшается, несмотря на известные неблагоприятные события на мировых рынках, да и в политической сфере. Нам удалось вместе с вами стабилизировать ситуацию в экономике. Это сегодня уже совершенно очевидный факт. Нужно выходить и на стратегию уверенного роста, и это мы с вами тоже сделать и обеспечить в состоянии, — сказал Владимир Путин.

Президент заявил, что проблемы тем не менее есть, и их решением еще предстоит заняться.

О том, что волнует бизнес-сообщество, рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, на съезде РСПП провели голосование по темам, которые интересуют предпринимателей. Самыми актуальными стали вопросы снижения фискальной нагрузки, повышения эффективности регулирующих мер и снятия ограничений для развития производства.

Фото: пресс-служба Президента России/kremlin.ru

С просьбой продолжить активное взаимодействие власти и бизнеса обратился глава «Северстали» Алексей Мордашов. По его словам, после принятия таможенного кодекса Евразийского экономического союза (его подписание главами государств — членов объединения запланировано на 26 декабря. — «Известия») предстоит большая работа по приведению российского законодательства в соответствие с этим документом. Алексей Мордашов отметил, при подготовке кодекса власти активно консультировались с бизнесом и эту практику необходимо продолжить.

Итоги года

Начала встречи бизнесмены ожидали в фойе, в здании первого корпуса Кремля. Главы крупных компаний общались с представителями СМИ, подводили итоги года.

— Год в целом можно считать успешным. Что-то получилось, где-то возникли проблемы. Но дорогу осилит идущий, — заявил президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.

— Год непростой для отрасли (нефтяной. — «Известия»). Но под эгидой министерств и при огромном участии президента удалось стабилизировать цены на нефть, — отметил президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

Президент компании «Интеррос» Владимир Потанин напомнил, что в послании Федеральному собранию Владимир Путин уделил особое внимание взаимодействию власти и бизнеса.

— Для бизнеса главное — стабильность. Нужно по максимуму упростить процедуры, я говорю о серьезной борьбе с бюрократией, — заметил Владимир Потанин.

О благоприятном для компании завершении года заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. За это время, по словам Алексея Миллера, удалось осуществить рекордные поставки газа иностранным клиентам.