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СЦКК установил «режим тишины» на дебальцевском направлении

По словам представителя силового ведомства ЛНР, накануне украинская сторона также просила о прекращении огня, но использовала паузу для перегруппировки

Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) смог установить «режим тишины» в районе Дебальцево (Донецкая Народная Республика). Там два дня шли бои между народной милицией ЛНР и подразделениями вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщает Луганскинформцентр со ссылкой на официального представителя народной милиции ЛНР майора Андрея Марочко, украинская сторона просила СЦКК установить режим прекращения огня для вывоза с поля боя убитых и раненых.

В связи с этим он отметил, что официальный Киев накануне также запрашивал «режим тишины» и использовал его для перегруппировки своих вооруженных сил и подготовки к сосредоточенному артобстрелу по позициям ЛНР. 

Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ игнорировали запросы СЦКК на установление «режима тишины».

Напомним, подразделения украинских силовиков под прикрытием артиллерии в воскресенье, 18 декабря, предприняли попытку прорыва с направления поселка городского типа Луганское в район села Калиновка. 

По данным ЛНР, украинская армия потеряла более 10 человек убитыми и около 30 ранеными. Потери ополченцев составили двое раненых и двое пропавших без вести.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

СЦКК установил «режим тишины» на дебальцевском направлении

По словам представителя силового ведомства ЛНР, накануне украинская сторона также просила о прекращении огня, но использовала паузу для перегруппировки

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