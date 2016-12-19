СЦКК установил «режим тишины» на дебальцевском направлении

Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) смог установить «режим тишины» в районе Дебальцево (Донецкая Народная Республика). Там два дня шли бои между народной милицией ЛНР и подразделениями вооруженных сил Украины (ВСУ).



Как сообщает Луганскинформцентр со ссылкой на официального представителя народной милиции ЛНР майора Андрея Марочко, украинская сторона просила СЦКК установить режим прекращения огня для вывоза с поля боя убитых и раненых.



В связи с этим он отметил, что официальный Киев накануне также запрашивал «режим тишины» и использовал его для перегруппировки своих вооруженных сил и подготовки к сосредоточенному артобстрелу по позициям ЛНР.



Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ игнорировали запросы СЦКК на установление «режима тишины».



Напомним, подразделения украинских силовиков под прикрытием артиллерии в воскресенье, 18 декабря, предприняли попытку прорыва с направления поселка городского типа Луганское в район села Калиновка.



По данным ЛНР, украинская армия потеряла более 10 человек убитыми и около 30 ранеными. Потери ополченцев составили двое раненых и двое пропавших без вести.