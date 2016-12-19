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Стрелявший в посла РФ оказался турецким полицейским

Мэр Анкары подтвердил его принадлежность к силовым структурам

Молодой человек, стрелявший в российского посла в Турции Андрея Карлова, был полицейским, написал мэр Анкары Мелих Гекчек у себя в Twitter в понедельник вечером.

Глава дипмиссии России получил два выстрела на мероприятии в галерее в турецкой столице, где он выступал с речью.

«За нападением могут стоять те же преступники, что и за атакой на российский самолет на границе», — сообщил мэр, имея в виду сбитый год назад бомбардировщик Су-24, инцидент с которым привел к кризису в отношениях между Россией и Турцией.

Ряд турецких СМИ предполагает, что убийца был уволен из полиции по отрицательным мотивам в результате расследования попытки госпереворота летом 2016 года.

Ранее телеканал NTV предполагал, что на входе в здание стрелок предъявил поддельные документы.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Стрелявший в посла РФ оказался турецким полицейским

Мэр Анкары подтвердил его принадлежность к силовым структурам

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