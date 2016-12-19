Встреча глав МИД РФ, Турции и Ирана состоится

В Анкаре был застрелен посол России Андрей Карлов. Это произошло накануне трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Турции и Ирана в Москве по Сирии. По информации «Известий», несмотря на трагические события в столице Турции, встреча министров все-таки состоится.

«На данный момент изменений нет. Встреча состоится», — заявил дипломатический источник «Известиям».

Между тем глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий в беседе с «Известиями» отметил, что Москва и Анкара должны продолжать двигаться в тех вопросах, которые стоят на повестке дня, в том числе и в рамках завтрашней встречи.

«Мы должны это делать в память об Андрее Геннадьевиче Карлове. Я приношу соболезнования родным и близким Андрея Геннадьевича, — заявил Леонид Слуцкий. — Я не исключаю, что эта чудовищная провокация связана в целом с отношениями между Россией и Турцией. Наши оппоненты очень хотели бы любой ценой рассорить Москву и Анкару. Они этой цели не добьются».