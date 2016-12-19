В Ярославской области объявили эпидемию ОРВИ и гриппа

В Ярославской области объявили эпидемию гриппа и ОРВИ. Постановление об этом подписал главный санитарный врач региона Александр Звягин.

Новая неделя в Ярославской области началась с подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог по совокупному населению превышен на 17%, по детям от семи до 14 лет — на 37%.



Как сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ», за неделю в области зарегистрировали более 9 тыс. заболевших, из них 5 тыс. — дети. Была приостановлена работа 25 классов в девяти школах и семи групп в семи детсадах. Число людей, которые нуждаются в госпитализации, увеличилось на 11%.

Для того чтобы не допустить распространения эпидемии, приостановлена работа кружков, спортивных и музыкальных школ, а также отменены массовые мероприятия.

