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США солидарны с РФ и Турцией в намерении противостоять терроризму

Белый дом готов предложить помощь в расследовании убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова

Фото: TASS/AP/Pablo Martinez Monsivais

США солидарны с РФ и Турцией в намерении противостоять терроризму и готовы помочь в расследовании убийства посла Андрея Карлова.

Об этом заявил американский госсекретарь Джон Керри.

«США осуждают сегодняшнее убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что Вашингтон выражает соболезнования близким Карлова и всему народу России.

Более того, Керри предложил РФ и Турции помощь в расследовании убийства посла, назвав его покушением на право всех дипломатов представлять свои страны.

Напомним, что убийство посла РФ в Турции Карлова произошло в понедельник, 19 декабря, в Анкаре. По предварительным данным, убийца был сотрудником турецких спецслужб.

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

США солидарны с РФ и Турцией в намерении противостоять терроризму

США солидарны с РФ и Турцией в намерении противостоять терроризмуБелый дом готов предложить помощь в расследовании убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова

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