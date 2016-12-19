США солидарны с РФ и Турцией в намерении противостоять терроризму и готовы помочь в расследовании убийства посла Андрея Карлова.

Об этом заявил американский госсекретарь Джон Керри.

«США осуждают сегодняшнее убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что Вашингтон выражает соболезнования близким Карлова и всему народу России.

Более того, Керри предложил РФ и Турции помощь в расследовании убийства посла, назвав его покушением на право всех дипломатов представлять свои страны.

Напомним, что убийство посла РФ в Турции Карлова произошло в понедельник, 19 декабря, в Анкаре. По предварительным данным, убийца был сотрудником турецких спецслужб.

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