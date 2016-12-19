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Долги по зарплате в Новгородской области достигли 105 млн рублей

За год задолженность работодателей выросла на 10 млн рублей

С января по ноябрь 2016 года долги по зарплате организаций Новгородской области достигли 105 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года задолженность выросла на 10 млн рублей.

В 2016 году на исполнении у судебных приставов региона находилось более 3,8 тыс. исполнительных производств. Более половины из них на сегодняшний день прекращены.

Как сообщает «Новгород.ру», наибольшая задолженность перед сотрудниками числится за ЗАО «Завод Электроаппарат». Долг компании превышает 40 млн рублей. Должником также является бывшее муниципальное унитарное предприятие «Гранд», которое в мае 2016 года прекратило свою работу. Организация задолжала 17 работникам 620 тыс. рублей. Большую часть долга приставам удалось взыскать.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Долги по зарплате в Новгородской области достигли 105 млн рублей

За год задолженность работодателей выросла на 10 млн рублей

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