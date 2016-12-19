Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
20 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Из-за столкновения двух большегрузов закрыта трасса Омск–Тюмень

Движение автотранспорта ограничено в двух направлениях

Из-за столкновения двух большегрузных автомобилей перекрыта часть федеральной трассы Омск–Тюмень. ГИБДД было вынуждено закрыть движение на магистрали сразу в двух направлениях. В результате ДТП пострадавших нет.

ДТП произошло вечером в понедельник на 507-м км федеральной автодороги Тюмень–Омск в Тюкалинском районе Омской области. В результате столкновения один большегруз слетел в кювет, другой развернуло посреди проезжей части.

В настоящее время устанавливаются причины столкновения автомобилей. Как передает РИА «Омск-информ», на месте ЧП проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Из-за столкновения двух большегрузов закрыта трасса Омск–Тюмень

Движение автотранспорта ограничено в двух направлениях

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Игорь Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Калмыков

социолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Бакланов

дипломат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке