Из-за столкновения двух большегрузов закрыта трасса Омск–Тюмень

Из-за столкновения двух большегрузных автомобилей перекрыта часть федеральной трассы Омск–Тюмень. ГИБДД было вынуждено закрыть движение на магистрали сразу в двух направлениях. В результате ДТП пострадавших нет.

ДТП произошло вечером в понедельник на 507-м км федеральной автодороги Тюмень–Омск в Тюкалинском районе Омской области. В результате столкновения один большегруз слетел в кювет, другой развернуло посреди проезжей части.



В настоящее время устанавливаются причины столкновения автомобилей. Как передает РИА «Омск-информ», на месте ЧП проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии.