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США приветствуют национализацию Приватбанка на Украине

Вице-президент США Джозеф Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко назвал это решение смелым шагом

США приветствуют национализацию Приватбанка на Украине.

Об этом заявил вице-президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко.

По мнению Байдена, это «смелый и необходимый шаг, который демонстрирует решимость и преданность Украины дальнейшему внедрению необходимых реформ», сообщает ТАСС.

Напомним, что правительство Украины приняло решение национализировать Приватбанк, принадлежащий бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

США приветствуют национализацию Приватбанка на Украине

Вице-президент США Джозеф Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко назвал это решение смелым шагом

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