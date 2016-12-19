США приветствуют национализацию Приватбанка на Украине.

Об этом заявил вице-президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко.

По мнению Байдена, это «смелый и необходимый шаг, который демонстрирует решимость и преданность Украины дальнейшему внедрению необходимых реформ», сообщает ТАСС.

Напомним, что правительство Украины приняло решение национализировать Приватбанк, принадлежащий бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

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