Вице-президент США Джозеф Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко назвал это решение смелым шагом
США приветствуют национализацию Приватбанка на Украине.
Об этом заявил вице-президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко.
По мнению Байдена, это «смелый и необходимый шаг, который демонстрирует решимость и преданность Украины дальнейшему внедрению необходимых реформ», сообщает ТАСС.
Напомним, что правительство Украины приняло решение национализировать Приватбанк, принадлежащий бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
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