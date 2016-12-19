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ООН приняла резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Крыму

Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию допустить на полуостров международных наблюдателей

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую якобы происходящие нарушения прав человека в Крыму и призвала допустить туда международных наблюдателей.

За документ проголосовали 70 государств, 26 стран высказались против и еще 77 воздержались.

Сам текст осуждает «ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей Крыма», сообщает ТАСС.

В частности, по мнению международной организации это относится к крымским татарам, украинцам и другим народам.

Отдельным пунктом резолюция требует отменить решение Верховного суда РФ, признающее экстремистским «Меджлис крымско-татарского народа».

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

ООН приняла резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Крыму

Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию допустить на полуостров международных наблюдателей

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